Wrzesień w Koronowie: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Koronowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd sierpnia 2023 w Koronowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W wielu rejonach Polski mamy do czynienia z wysypem grzybów, w tym prawdziwków. Internet zalewają zdjęcia ogromnych zbiorów, niektórzy dosłownie pakują kilogramy borowików do wielkich skrzyń. Jak sytuacja wygląda w rejonie Bydgoszczy? W długi sierpniowy weekend wybraliśmy się do lasu w rejonie Koronowa. Udało się zebrać sporo pięknych borowików! Zobaczcie zdjęcia.

Jarmark Dominkański to jedna z największych imprez handlowo-kulturalnych w Europie. Wystawców, którzy oferuje ciekawe przedmioty nie brakuje. Największe zainteresowanie wybudzają starocie.