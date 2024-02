Przegląd prasy z tygodnia 4.02.2024. Co działo się w Koronowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Koronowo, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ruszył casting do największego konkursu piękności w województwie Kujawsko-Pomorskim. Jeśli jesteś pełną ambicji panną z roczników 1995-2010, to jest to idealna okazja, aby zawalczyć o koronę Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Szczegóły, zdjęcia z ubiegłorocznej gali.

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.