Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Koronowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Rabka-Zdrój, położona malowniczo w Kotlinie Rabczańskiej, to jedno z najbardziej popularnych uzdrowisk w Polsce. Korzystny mikroklimat i bogactwo wód mineralnych przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych. Od ponad 100 lat Rabka-Zdrój wykorzystuje walory przyrody do leczenia schorzeń układu oddechowego i krążenia.

Nasza planeta skrywa wiele zadziwiających miejsc – istnienie niektórych z nich mogłoby zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonego podróżnika. To, co dla jednych jest codziennością, innym wydaje się naprawdę niezwykłe – oto ulice, które pobiły światowe rekordy. Która z nich jest najkrótsza, a która najwęższa? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Połączenie takich marek jak Gwiezdne Wojny i kultowe klocki LEGO to zawsze gratka dla fanów. Choć na rynku znajdziemy już sporo takich zestawów, to w 2024 roku spodziewamy się całej listy kolejnych. Większość jednak nie została jeszcze ujawniona, ale znamy plotki i przecieki. Sprawdźcie sami.

Marzycie o wycieczce do Francji, o zwiedzaniu Paryża, Wersalu, zachwycających zamków w Dolinie Loary i innych niezwykłych zakątków i atrakcji tego kraju? Mamy dla was gotową listę pomysłów na wycieczki w czasie urlopu lub wakacji: 11 najpiękniejszych miejsc z francuskiej listy UNESCO. Znajdują się na niej wspaniałe zabytki, cuda przyrody i inżynierii, skarby starożytności – unikaty, które możecie podziwiać tylko w tym kraju! Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, które miejsca UNESCO we Francji po prostu trzeba zobaczyć choć raz w życiu.