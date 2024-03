Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Koronowo, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Koronowa

Przegląd tygodnia: Koronowo, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W weekend odbędzie się sześć meczów 1/8 finału Pucharu Polski K-PZPN w sezonie 2023/24. W sobotę poznaliśmy już czterech ćwierćfinalistów. Na sensację zanosiło się w Bydgoszczy. Podajemy wyniki spotkań, które relacjonowaliśmy na żywo.

Brytyjska grupa Depeche Mode zagrała we wtorek 27 lutego pierwszy ze swoich dwóch koncertów zaplanowanych w łódzkiej Atlas Arenie. Fani byli zachwyceni.

Zbliżający się sezon urlopowy zmusza nas do wyboru jak najlepszego kierunku na wczasy. Chorwacja, od kilku lat bardzo popularna wśród turystów, ma do zaoferowania mnóstwo wspaniałych zakątków – jednym z nich jest przepiękne miasto Omiš. Położona nad Adriatykiem miejscowość to nie tylko plaże i morze, a jedno z najlepszych miejsc na urlop dla miłośników przyrody i fantastycznych widoków.