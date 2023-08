Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Koronowie? Bądź na bieżąco

Po raz trzeci „Jarmark Cysterski” w Koronowie zorganizowano nie na polach Tuszyn, a w pobliżu bazyliki, na terenie dawnych ogrodów cysterskich. Miejsce znakomite, bo chcąc do niego dotrzeć goście przemierzyć musieli cysterski szlak.

Prasówka sierpień Koronowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Koronowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Koronowie trwają ostatnie przygotowania do XIX Jarmarku Cysterskiego i inscenizacji bitwy z Krzyżakami. To największa impreza jaka tego lata odbędzie się w mieście w ramach obchodów 655-lecia grodu. Warto przyjechać i to zobaczyć,