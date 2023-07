Tak będzie na Jarmarku Cysterskim w Koronowie 2023. Inscenizacja bitwy z Krzyżakami i nie tylko [PROGRAM] Maja Stankiewicz

W Koronowie trwają ostatnie przygotowania do XIX Jarmarku Cysterskiego i inscenizacji bitwy z Krzyżakami. To największa impreza jaka tego lata odbędzie się w mieście w ramach obchodów 655-lecia grodu. Warto przyjechać i to zobaczyć,