Tak było przez weekend nad Zalewem Koronowskim. Okolice Bydgoszczy były pełne żeglarzy!

- To był wspaniały dzień – podkreślał Tomasz Pantkowski, komandor Klubu Żeglarskiego WIND w Romanowie. Jak informował – na starcie stanęło 30 jachtów z 70 osobami na pokładzie. To głównie reprezentanci 7 klubów żeglarskich m.in. z Bydgoszczy, Romanowa, Człuchowa, Inowrocławia, ale też osoby niezrzeszone.

Upał dawał się żeglarzom we znaki, ale wbrew przewidywaniom, trochę też powiało. Warunki do żeglowania były znakomite.

Tadeusz Ziółkowski urodził się w Wiskitnie w 1886 r. Kapitanem żeglugi wielkiej został w 1910 r. Po 10 latach powołano go do Polskiej Marynarki Wojennej. 25 sierpnia 1939 r. odmówił wejścia do gdańskiego portu pancernika „Schleswig - Holstein".

Koncert piosenek żeglarskich dał także zespół „Majtki Bosmana” z Wałcza. - Nie jesteśmy jeszcze pełnoletni. Za rok obchodzić będziemy 15-lecie działalności – żartował Krzysztof Marszewski, wokalista i gitarzysta zespołu. Skąd taka nazwa grupy? - To co robimy na scenie i piosenki, które piszemy - to wszystko nie jest do końca na serio. Szukaliśmy nazwy dwuznacznej i padło na majtki, bo to z jednej strony bielizna, ale też najniżsi rangą marynarze – wyjaśnia muzyk.