Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Koronowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Odmrażacz do szyb zrobiony w domu jest nie tylko tani, ale również bardzo skuteczny i ekologiczny. Gdy zaskoczy nas mróz, wystarczy sięgnąć do kuchennej szafki, żeby bezpiecznie usunąć lód i szron z szyby samochodowej. Poznaj znaną od lat recepturę na odmrażacz szyb bez chemii. Na pewno twój dziadek zna ten genialny sposób na odmrożenie szyb w aucie.

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Koronowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Koronowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.