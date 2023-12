Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Koronowo, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Koronowa

Przegląd tygodnia: Koronowo, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon. Zobacz je w galerii, pobierz i wyślij przez MMS, WhatsApp czy Messenger - za darmo.

Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia.