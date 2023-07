Przegląd tygodnia z 30.07.2023 w Koronowie. Najważniejsze wydarzenia od 23.07 do 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Koronowo, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trwa zbiórka na realizacje dokumentu opowiadającego o polsko-krzyżackiej bitwie pod Koronowem - jednej z najważniejszych bitew w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. Realizatorem projektu jest Marcin Sroka, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zbiórka prowadzona jest przez portal Pomagam.pl, a na wspierających czekają nagrody. Cel to 15 tysięcy złotych.

W Koronowie trwają ostatnie przygotowania do XIX Jarmarku Cysterskiego i inscenizacji bitwy z Krzyżakami. To największa impreza jaka tego lata odbędzie się w mieście w ramach obchodów 655-lecia grodu. Warto przyjechać i to zobaczyć,