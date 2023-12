Zobacz najlepsze pizzerie w Koronowie. Gdzie wybrać się na pizzę w grudniu 2023?

Jest to rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Zazwyczaj są to: świeże zioła, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella, pomidory. W trakcie wyrabiania ciasta dodawana jest mniejsza ilość tłuszczu i odrobina wody. Ten rodzaj pizzy wypiekany jest w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Z pewnością spotkasz ją w pizzeriach w Koronowie.

To się dzieje z organizmem po zjedzeniu kawałka pizzy. Sprawdź!

Pizza sycylijska

Puszysty, wyrośnięty placek to pizza sycylijska. Na początku był to posiłek spożywany głównie przez robotników. Zazwyczaj nie znajdziemy na niej sosu pomidorowego, choć czasami jest on dodawany. Posiada takie dodatki, jak: cebula, karczochy, filety z sardeli, ser, pesto, oregano, które zapieka się w cieście. Zobacz, w których pizzeriach w Koronowie jest podawana.