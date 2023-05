Wycieczki rowerowe do 66 km od Koronowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Koronowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Koronowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Koronowa przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w okolicy Koronowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Koronowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy Czterech Jezior Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,07 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 241 m

Suma zjazdów: 199 m Rowerzystom z Koronowa trasę poleca Grochowo.pl Urokliwy szlak lasami Borów Tucholskich wzdłuż czterech jezior.

Trasa biegnie drogami asfaltowymi, drogami gruntowymi oraz duktami leśnymi. Szlak o walorach krajoznawczych ale również kulturowo-edukacyjnych (Wysoka - dworek z przełomu XVIII i XIX w., Młyn Raciąski - osada z XIV w.).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie (dla rodzin) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,37 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 232 m

Suma zjazdów: 224 m Lukeo poleca trasę mieszkańcom Koronowa

Trasa jest bajkowa. Nienaruszone tafle wody, odbijające się trzciny, trawy i drzewa jak w lustrze, urokliwe zakątki, tajemnicze zacienione miejsca. Pełna gama odcieni zieleni, brązów i niebieskiego nieba. Można odpocząć! Bardzo przyjemna trasa rowerowa dla rodzin z dziećmi.

Trasę rozpoczynamy i kończymy w miejscowości Drzewicz. Po drodze odwiedzimy Bachorze oraz Małe Swornegacie. Drogi leśne bardzo dobre. Tylko w nielicznych miejscach droga jest trudniejsza.

Przyroda Borów Tucholskich zachwyca!!! Liczne jeziora, torfowiska gdzie można zobaczyć chronione gatunki roślin np. Rosiczkę, Czermień Błotną, Lobelię jeziorną. To właśnie od tej ostatniej rośliny tutejsze jeziora nazywamy lobeliowymi. Polecam trasę dla Każdego! Małego i dużego. My trasę pokonaliśmy z czwórką dzieci lat: 14, 11, 9 i 2 latka (w foteliku).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 4 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,24 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 485 m

Suma zjazdów: 490 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Koronowa

Celem kolejnego dnia Majówki były akwedukty w Fojutowie.

Do realizacji trasy wybraliśmy leśne drogi wiodące przez atrakcyjne i rzadko odwiedzane przez turystów obszary Borów Tucholskich.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Koronowie

🚲 Trasa rowerowa: Czersk (Złotowo) - Tleń Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 907 m

Suma zjazdów: 966 m Rollerskate poleca trasę mieszkańcom Koronowa Trasa z Czerska-Złotowo do Tlenia. Drogę powrotną pokonaliśmy pociągiem, uwaga - kursuje tylko 2-3 razy dziennie.

Ścieżka prowadzi niemal całkowicie przez bezpieczne drogi leśne.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie - Kaszubska Marszruta i okolice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,77 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 650 m

Suma zjazdów: 659 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Koronowa

Trasa jest kombinacją szlaków i tras wiodących przez okolice Borów Tucholskich. Przebieg zbudowany na bazie szlaków Kaszubskiej Marszruty, niebieskiego szlaku rowerowego z Bydgoszczy do Chojnic, czarnego szlaku rowerowego Tuchola - Bachorze oraz zielonego szlaku rowerowego Greenways Naszyjnik Północy. Trasa w sam raz na weekendową rodzinną wycieczkę rowerową jedno lub kilku dniową. NA jej przebiegu można zaobserwować różnorodność i piękno przyrody Borów Tucholskich. Nawierzchnia trasy w całym jej przebiegu przejezdna dla rowerów turystycznych i dla każdego rowerzysty - nawet z niedużym doświadczeniem. Na całym przebiegu tylko kilka wzniesień raczej mogących przysporzyć odrobinę problemów osobom ze słabszą kondycją. Oznakowanie szlaków i tras na bazie, których zbudowaliśmy przebieg trasy dobre, ale z niewielkimi brakami. Głównie oznakowanie pojawia się na rozjazdach i skrzyżowaniach. Brakuje oznakowania potwierdzającego za skrzyżowaniami - dotyczy to Kaszubskiej Marszruty. Szlaki rowerowe czarny i niebieski oznakowane dość dobrze według standardów PTTK. Szlak zielony Greenways oznakowany dość niedbale. Widać, że oznakowanie dawno nie było odnawiane. Do przejazdu trasą warto skorzystać z udostępnionego śladu GPX lub mapy turystycznej.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Koronowie. Lista warsztatów

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Zobacz 3 sposoby na niedrogie wakacje