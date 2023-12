Wycieczki rowerowe do 66 km od Koronowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Koronowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Koronowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Koronowa warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Koronowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Koronowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Koronowie ma być 2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w Koronowie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 22%. 🚲 Trasa rowerowa: Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 465 m

Suma zjazdów: 477 m Trasę dla rowerzystów z Koronowa poleca GR3miasto Projekt Literackiego Szlaku Turystycznego im. Anny Łajming został zainicjowany przez Zbigniewa Gierszewskiego, nauczyciela Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach, któremu twórczość pisarki była bliska. Anna Łajminig związana była z ziemią zaborską, dlatego też wyznakowany szlak przemierza najatrakcyjniejsze zakamarki obszarów Zaborskiego Parku Krajobrazowego odkrywając przed turystą jego przepiękną przyrodę. Tereny te wielokrotnie mieliśmy okazję odkrywać: rowerem, pieszo, a także z perspektywy kajaka.

Przebieg szlaku i jego sens: Według znalezionej w Internecie mapy, Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming rozpoczyna się w Brusach, a kończy we wsi Kaszuba. Niestety nie udało nam się znaleźć ani faktycznej tablicy początkowej, ani też końcowej, a lokalni mieszkańcy w ogóle nie mieli pojęcia o istnieniu takiego szlaku. Na dobrą sprawę, szkoda też, że trasa nie zatacza pętli umożliwiając turyście powrót w to samo miejsce, skąd wcześniej rozpoczął wycieczkę. Najwidoczniej planiści nie mieli za bardzo pomysłu, jak pominąć ruchliwe drogi, by wrócić z powrotem do Brus. Ale od czego w końcu jest dokładna mapa z podziałką 1:50 tys.? Chcąc bezpiecznie wrócić do celu, wycieczkę zaplanowaliśmy tak, że do samego końca wiodła ona drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od jakichkolwiek szos.

Oznakowanie szlaku, a przykra rzeczywistość: Jak się okazuje, już od samego początku trasy, oznakowanie szlaku pozostawia wiele do życzenia. Tablice stoją tylko na głównych skrzyżowaniach w mijanych wsiach, jednak po drodze w wielu miejscach mamy zagwozdkę którędy jechać. Gdyby nie wcześniej wgrany ślad gps w urządzenie nawigujące, nie dotarlibyśmy do celu. Oznakowań szlaku brakuje na nie tylko na rozjazdach dróg gruntowych ale także na całej jego ciągłości, szczególnie na leśnych duktach. Resztki żółto-czarnych oznakowań można spotkać przed wsią Kaszuba, jednak nie są one umieszczone na drzewach frontalnie, jak w przypadku prawidłowego znakowania szlaków pieszych bądź rowerowych. Umieszczenie oznakowania z boku drzewa powoduje, że jest on zupełnie niewidoczny dla poruszającego się po trasie turysty. Izba Pamięci Anny Łajming „zamknięta jest na cztery spusty” Niestety pomimo szczerych chęci, nie udaje nam się również odwiedzić sedna szlaku. Izba Pamięci Anny Łajming, znajdująca się w Przymuszewie zamknięta jest na cztery spusty. Telefonu do placówki też nikt nie odbiera, co sprawia rozgoryczenie w przygotowaniach do pokonania tego szlaku. Zastanawiamy się po co więc i dla kogo został stworzony ten szlak. Czyżby dla samej idei?

Trudność w pokonaniu szlaku: Wycieczka Literackim Szlakiem Turystycznym im. Anny Łajming adresowana jest do osób gustujących w turystyce rowerowej na średnim poziomie. Przejazd szlakiem dedykowany jest głównie dla użytkowników rowerów górskich. Na trasie oprócz odcinków asfaltowych i utwardzonych dróg gruntowych mamy do czynienia z leśnymi duktami. Miejscami występuje także grząski piach, a to z pewnością znacznie utrudnia w jeździe rowerem turystycznym, nie mówiąc już o wyprawie z sakwami, czy przyczepką rowerową do przewozu dzieci. Miejscowości i Najbardziej atrakcyjne miejsca : Brusy: zabytkowy, drewniany dom, naprzeciwko dworca kolejowego , Brusy: wzniesiony w latach 1876-1879 monumentalny kościół pw. Wszystkich Świętych, Leśno: drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w latach 1634-1686. Wysoka Zaborska: pochodząca z 1900 r. drewniana zabudowa wsi (11 gospodarstw) Przymuszewo: Szkoła Filialna z 1904 r., a w niej Izba Pamięci Anny Łajming, Sominy: drewniany, zabytkowy kościół filialny pw. MB Królowej Polski Zbudowany z 1756 r. Sominy: drewniane, zabytkowe domy i zagroda gburska z XVIII i XIX w. Kruszyn: zabytkowe domy, pomnik pamięci koła łowieckiego Parzyn: lipa - pomnik przyrody przy leśniczówce nad Zbrzycą, Kaszuba: murowany dworek rodziny Kossak-Główczewskich, wybudowany w 1912 roku Kaszuba: drewniany młyn wodny nad rzeką Zbrzycą.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie - wokół Jeziora Charzykowskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 191 m

Suma zjazdów: 192 m Tourbike poleca trasę mieszkańcom Koronowa

Bardzo przyjemna trasa rowerowa w Borach Tucholskich, świetnej jakości ścieżkami rowerowymi i leśnymi drogami asfaltowymi o minimalnym ruchu samochodowym.Tylko odcinek między osadą Wolność a Charzykowy lekko piaszczysty i trudniejszy. Po drodze wiaty przystankowe i promenada ze ścieżką rowerową w Charzykowy, punkt widokowy na Jezioro Charzykowskie, zabytkowy drzewostan, pozostałość młyna i nowe centrum edukacji przyrodniczej w chocińskim młynie oraz kilka leśniczówek.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Męcikał - Czersk przez Rezerwat Dolina Rzeki Brdy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 449 m

Suma zjazdów: 429 m Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Koronowa

Wycieczka rowerowa z miejscowości Męcikał do Czerska przez przepiękne tereny Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Po drodze sporo ciekawych miejsc z widokami na rzekę Brdę z malowniczymi urwiskami i osuwiskami. Warto również nacieszyć się pięknym drzewostanem, storodrzew najczęściej spotykany w okolicy doliny rzeki to grab, dęb i lipa. Polecam również kąpiel w jeziorach, których nie brakuje po drodze. Ja wykąpałem się w Jeziorze Bieliniec mając całe jezioro dla siebie. Dostęp do wody jest trochę utrudniony przez urwisko, ale to ma to swoje zalety.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy Czterech Jezior Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,07 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 241 m

Suma zjazdów: 199 m Trasę rowerową mieszkańcom Koronowa poleca Grochowo.pl

Urokliwy szlak lasami Borów Tucholskich wzdłuż czterech jezior.

Trasa biegnie drogami asfaltowymi, drogami gruntowymi oraz duktami leśnymi. Szlak o walorach krajoznawczych ale również kulturowo-edukacyjnych (Wysoka - dworek z przełomu XVIII i XIX w., Młyn Raciąski - osada z XIV w.).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 4 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,24 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 485 m

Suma zjazdów: 490 m Lubimyrowery.pl poleca trasę mieszkańcom Koronowa

Celem kolejnego dnia Majówki były akwedukty w Fojutowie.

Do realizacji trasy wybraliśmy leśne drogi wiodące przez atrakcyjne i rzadko odwiedzane przez turystów obszary Borów Tucholskich.

Nawiguj

