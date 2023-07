Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Koronowo, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Koronowa

Cyfryzacja to jeden z najważniejszych procesów definiujących współczesne czasy. Wiele rzeczy i spraw przenoszonych jest do strefy wirtualnej, co znacznie ułatwia życie. Często do tego celu potrzebne są papierowe dokumenty zeskanowane do pliku, jednak nie każde gospodarstwo domowe może pochwalić się posiadaniem skanera. Na szczęście z pomocą na problemy cyfryzacji również przychodzi technologia, co sprawia, że wystarczy do tego smartfon. Zobacz, jak zeskanować dokument telefonem.