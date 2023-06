Tygodniowy przegląd prasy 11.06.2023: Koronowo, 4.06-10.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Koronowa

W City Hotel w Bydgoszczy (ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz) odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentuje się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostaną najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. Początek o godzinie 18. Na gali, którą poprowadzi konferansjer i DJ Wacław Tomalak wystąpią Paweł Tur i Adi Kowalski.

W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostaną najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. W City Hotel w Bydgoszczy (ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz) odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentuje się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Początek o godzinie 18. Na gali, którą poprowadzi konferansjer i DJ Wacław Tomalak wystąpią Paweł Tur i Adi Kowalski.

Niestety, potwierdził się najczarniejszy ze scenariuszy. Ciało wyłowione z Wisły w czwartek w okolicach Tczewa, to zwłoki 14-latka zaginionego w poniedziałek w okolicach Grudziądza. Policja wszczęła śledztwo.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski już lada chwila zamieszkają razem. Prowadzący „Pytania na śniadanie” zupełnie zmieniają swoje dotychczasowe życie. Gwiazda „M jak miłość” przenosi się z dziećmi do domu przyszłego męża. Zobacz, jak wyglądają nowe wnętrza wspólnego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Koronowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To największy międzynarodowy konkurs matematyczny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. We wtorek (6 czerwca) w Kinoteatrze Adria przy ul. Toruńskiej uhonorowano laureatów XXXII edycji Konkursu "Kangur Matematyczny" z regionu bydgoskiego.

W Wiśle na wysokości wsi Wielki Wełcz w powiecie grudziądzkim trwają poszukiwania 14-letniego chłopca. Według zgłoszenia miał on zniknąć w wodzie.

Latem 2023 w Kujawsko-Pomorskiem będzie 38 kąpielisk, z ratownikami i badaną wodą. Zobaczcie w galerii jeziora, w których jest najlepsza jakość wody. Sprawdź czy jest wśród nich kąpielisko z Twojej okolicy.