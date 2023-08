Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Koronowie. Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W Polsce szerszą popularność lody uzyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się również wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z gór.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na dużą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Podawane były w waflach lub andrutach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Koronowie otwierano w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były jedynie w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety bądź lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Do wyrobu lodów włoskich używa się mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Mają delikatną, kremową konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A oprócz tego możemy poprosić o polewę w różnych smakach.

Kaloryczność lodów

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.