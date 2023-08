Trasy spacerowe do 66 km od Koronowa. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 19 - 20 sierpnia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 66 km od Koronowa, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wędrując pieszym Szlakiem Zaborskim, zapoznaliśmy się z wieloma ciekawostkami przyrodniczymi oraz historycznymi. Po drodze zobaczyliśmy Kamienne Kręgi, kurhany i groby skrzynkowe oraz najstarszy na Pomorzu Gdańskim drewniany kościół z połowy XVII w. w Leśnie. Atutem szlaku są wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Szlak w większości prowadzi przez tereny leśne, najbardziej odludne miejsca na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w tym rezerwaty przyrody "Dolina Kulawy" i "Nawionek". Związane są one z siedliskami nawęglanowymi w dolinie rzeki Kulawy, a także pochodzącym z XIX w. systemem nawodnień łąk nad Kulawą. Niezwykle atrakcyjny jest fragment szlaku od Laski do Drzewicza, który prowadzi tzw. doliną jezior rynnowych, z jeziorem lobeliowym Nawionek i jeziorami ramienicowymi: Zmarłe, Gardliczno Duże i Płęsno. Na naszej trasie występowały także wsie i osady, w których co jakiś czas udawało się uzupełnić zapasy. Nawiguj

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Ile powinno się robić kroków dziennie? WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to.

Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.