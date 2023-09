Trasy nordic walking do 66 km od Koronowa. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 23 - 24 września

Wiesz, że w promieniu 66 km od Koronowa jest mnóstwo ciekawych tras do nordic walking?

Szukasz nowych ścieżek nordic walking niedaleko Koronowa? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać w okolicy Koronowa na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy ścieżki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Nordic walking w okolicy Koronowa

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 66 km od Koronowa. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Koronowa. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: trasa dookoła jeziora Brzuchowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,26 km

Czas trwania marszu: 43 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 478 m

Suma zejść: 474 m Amatorom nordic walking z Koronowa trasę poleca Slaw17 Trasa piesza dookoła jeziora Brzuchowo położonego we wsi Płocicz.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Zaborski, 2-dniowa wędrówka przez Zaborski Park Krajobrazowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,54 km

Czas trwania marszu: 29 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podejść: 1 487 m

Suma zejść: 1 524 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Koronowa

Pokonanie pieszego Szlaku Zaborskiego zajęło nam dwa dni. Za nami ponad czterdziestokilometrowa wędrówka przez najbardziej malownicze zakamarki Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Po drodze mnóstwo ciekawych przyrodniczo miejsc, m.in. kamienne kręgi i kurhany, szmaragdowe jeziora oraz przeurocza Dolina Kulawy. To z pewnością wspaniałe miejsce na aktywny wypoczynek dla całej rodziny! Charakterystyka szlaku i atrakcji krajoznawczych na naszej trasie: Wędrując pieszym Szlakiem Zaborskim, zapoznaliśmy się z wieloma ciekawostkami przyrodniczymi oraz historycznymi. Po drodze zobaczyliśmy Kamienne Kręgi, kurhany i groby skrzynkowe oraz najstarszy na Pomorzu Gdańskim drewniany kościół z połowy XVII w. w Leśnie. Atutem szlaku są wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Szlak w większości prowadzi przez tereny leśne, najbardziej odludne miejsca na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w tym rezerwaty przyrody "Dolina Kulawy" i "Nawionek". Związane są one z siedliskami nawęglanowymi w dolinie rzeki Kulawy, a także pochodzącym z XIX w. systemem nawodnień łąk nad Kulawą. Niezwykle atrakcyjny jest fragment szlaku od Laski do Drzewicza, który prowadzi tzw. doliną jezior rynnowych, z jeziorem lobeliowym Nawionek i jeziorami ramienicowymi: Zmarłe, Gardliczno Duże i Płęsno. Na naszej trasie występowały także wsie i osady, w których co jakiś czas udawało się uzupełnić zapasy.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka po zakamarkach Parku Narodowego Borów Tucholskich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,29 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podejść: 1 061 m

Suma zejść: 1 050 m Trasę do marszu z Koronowa poleca GR3miasto

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać. Na terenie obu obszarów jest w sumie 48 akwenów, które zobaczyć można z różnych perspektyw. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka z leśnictwa Bartków (gm. Zagnańsk, woj. świętokrzyskie). Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny

Czym jest nordic walking?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

