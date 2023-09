Trasy na rower do 66 km od Koronowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 września?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Koronowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Koronowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Koronowa warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Koronowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Koronowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Zaborski Park Krajobrazowy i okolice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 97,24 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 618 m

Suma zjazdów: 630 m Rowerzystom z Koronowa trasę poleca GR3miasto Zaborski Park Krajobrazowy i jego najbliższe okolice, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej, czy kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych. Rowerem dotrzeć można niemalże wszędzie, jak również zagłębić się tam, gdzie nie dojedzie się samochodem… i to w tym wszystkim jest najpiękniejsze! Przedstawiamy wam pomysł na ciekawą trasę która wiodła bezdrożami oraz wytyczonymi szlakami rowerowymi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie II Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 154 m

Suma zjazdów: 153 m Trasę rowerową mieszkańcom Koronowa poleca Arturooo

Małe Swornegacie – j. Pleśno – j. Jeleń – j. Dybrzk – Drzewicz – Swornegacie – Kokoszka – Małe Swornegacie (24,5 km – około 75% leśne piaszczyste drogi i ścieżki, 25% asfalt) Początek jak w trasie pierwszej – szlakiem niebieskim do jeziora Płęsno, dalej czerwonym wzdłuż jego brzegów do leśnej drogi z węzłem szlaków.

Stąd leśną ścieżką dalej za znakami czerwonymi wzdłuż brzegu jeziora Jeleń. Woda w tym jeziorze ma niesamowicie jasny odcień. Gdy zatrzymuję się przy brzegu – na wyciągnięcie ręki mam kotłujące się ryby. Zanim ruszę dalej stoję jak zahipnotyzowany ładnych kilka minut.

Gdy dojeżdżam do końca jeziora Jeleń, czerwony szlak skręca w prawo. Teraz mogą pojawić

się trudności orientacyjne. Nie skręcam z szlakiem, jadę dalej prosto, na przełaj przez las do widocznej za drzewami przecinki. Tu spotykam leśną drogę i skręcam nią w lewo, jadąc skrajem przecinki. Około 1,5 km dalej dojeżdżam do jeziora Dybrzk.

Jestem na jego południowej stronie, na wysokim brzegu. Zejście do jeziora jest strome, decyduję się więc skręcić w lewo w widoczną leśną drogę i jadę wzdłuż jego brzegu, mając je po prawej stronie. Po kilku kilometrach pojawiają się na moment znaki niebieskiego szlaku, który dotąd biegł brzegiem jeziora. Gdy szlak skręca w lewo, jadę dalej tą samą drogą prosto. Pojawia się dużo piasku. Za moment wyjeżdżam na drogę asfaltową i most na przesmyku między j. Dybrzk i j. Łąckim. Przy moście camping, ja jednak obserwuję przepływających pod mostem kajakarzy.

Dalej asfaltem na zachód do Swornychgaci. W miejscowości kilka sklepów, gdzie można uzupełnić płyny i energię. Gdy mijam Swornegacie, na rozwidleniu odbijam w lewo, w podrzędną drogę, kierując się w stronę przysiółka Kokoszka. Początkowo droga z betonowej kostki. Gdy domy się kończą – dużo piasku. Jadę skrajem lasu, po lewej mam widok na jezioro Karsińskie. Po przekroczeniu drewnianego mostku na rzeczce Chocina, jadę za znakami szlaku żółtego. Z czasem z drogi robi się wąski single-track, którym wysoko nad brzegiem jeziora docieram do drogi asfaltowej. Tu w lewo i za moment Małe Swornegacie i czekające późne śniadanie…

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie (dla rodzin) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,37 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 232 m

Suma zjazdów: 224 m Rowerzystom z Koronowa trasę poleca Lukeo Trasa jest bajkowa. Nienaruszone tafle wody, odbijające się trzciny, trawy i drzewa jak w lustrze, urokliwe zakątki, tajemnicze zacienione miejsca. Pełna gama odcieni zieleni, brązów i niebieskiego nieba. Można odpocząć! Bardzo przyjemna trasa rowerowa dla rodzin z dziećmi.

Trasę rozpoczynamy i kończymy w miejscowości Drzewicz. Po drodze odwiedzimy Bachorze oraz Małe Swornegacie. Drogi leśne bardzo dobre. Tylko w nielicznych miejscach droga jest trudniejsza.

Przyroda Borów Tucholskich zachwyca!!! Liczne jeziora, torfowiska gdzie można zobaczyć chronione gatunki roślin np. Rosiczkę, Czermień Błotną, Lobelię jeziorną. To właśnie od tej ostatniej rośliny tutejsze jeziora nazywamy lobeliowymi.

Polecam trasę dla Każdego! Małego i dużego. My trasę pokonaliśmy z czwórką dzieci lat: 14, 11, 9 i 2 latka (w foteliku).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Koronowa

🚲 Trasa rowerowa: Ocypel (Jubilat) - Parcele - Osieczna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,26 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 995 m

Suma zjazdów: 994 m Karnik poleca trasę rowerzystom z Koronowa Trasa terenowo-szosowa. Odcinek do miejscowości Parcele ze znaczną ilością piaszczystych fragmentów. Las obfituje w kurki (czerwiec). Od Zimnych Zdrojów do Osiecznej szosa asfaltowa, ale niewielki ruch samochodowy, więc bardzo przyjemnie się jedzie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Zaborskiego Parku Krajobrazowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,17 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 326 m

Suma zjazdów: 327 m Grochowo.pl poleca trasę rowerzystom z Koronowa

Trasa o średnim stopniu trudności z uwagi na piaszczyste drogi leśne oraz kilka wzniesień.

Szlak biegnie lasami Zaborskiego Parku Krajobrazowego wzdłuż rzeki Zbrzyca.

Na trasie Rezerwat Laska, Dąb Łokietka o ponad 8-metrowym obwodzie, piec chlebowy w Widnie oraz Rezerwat Piecki.

Start i meta w Swornychgaciach w Stanicy Wodnej PTTK.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Koronowie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu: Gdzie się wybrać na przedłużone wakacje?