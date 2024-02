Trasy na rower do 66 km od Koronowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Koronowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Koronowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Koronowa warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Koronowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Koronowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Inowrocław-Toruń-Bydgoszcz Stopień trudności: 1.0

Dystans: 123,13 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 472 m

Suma zjazdów: 491 m Trasę dla rowerzystów z Koronowa poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa z Inowrocławia do Bydgoszczy przez Toruń. Trasa jest łatwa do pokonania, nawierzchnia mieszana od asfaltu przez szutry po piach (kilka odcinków). Ciekawe miejsca i piękne widoki tradycyjnie wyznaczały kierunek wycieczki. Specjalne podziękowania dla sympatycznej Pani z Olęderskiego Parku Etnograficznego. Polecam tą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Borach Tucholskich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 240 m

Suma zjazdów: 238 m Trasę dla rowerzystów z Koronowa poleca Mojebory Wycieczka zaczyna się od parkingu leśnego w Klosnowie (niedaleko wyłuszczarni nasion i tartaku). Jest niedziela, więc stoi już kilka samochodów, pewnie grzybiarzy (padało ostatnio i noce były ciepłe).

Planowana trasa nie jest długa, w sam raz na niedzielę.

Kilkaset metrów od parkingu po prawej za drzewami mijamy Łąki Józefowskie i dojeżdżamy do bramy drewnianej, która otwiera wjazd do Parku Narodowego Bory Tucholskie. Geneza powstania Parku sięga lat pięćdziesiątych, wtedy to podjęto decyzję o utworzeniu rezerwatu przyrody. Między Drzewiczem, a Klosnowem w okresie międzywojennym i tuż po II wojnie światowej znajdowała się jedna z większych ostoi głuszcowych na Pomorzu. Jednak gatunek ten wyginął.

Droga jest łatwa i przyjemna, bo nie piaszczysta, jeśli głęboko szukać niedogodności to... czarny żwirek przykleja się do nóg ;).

Teren jest płaski, a ruch na drodze bardzo mały - nawet w sezonie spotyka się tu mało rowerzystów. Kilka kilometrów od parkingu w Klosnowie odbijamy lekko od głównej drogi. Widać, że natura jest tutaj najważniejsza bo powalone od roku drzewo leży nadal w tym samym miejscu niewzruszone. Przenosimy rowery i zbliżamy się do wody.

Na brzegu widzimy lekko zanurzony w wodzie charakterystyczny pomost widokowy nad jeziorem Wielke Gacno.

Miejsce to jest ściśle chronione i nie ma tu plaży. Jedynie z pomostu możemy podziwiać naturalne widoki. Otoczenie i roślinność są jednak tak zachwycające, że wystarczy siedzieć na pomoście wdychać powietrze i po prostu patrzeć.

Po chwili wypoczynku wracamy na główną drogę i ruszamy dalej w stronę Drzewicza.

Po niecałych 2 km zatrzymujemy się ponownie nad strumieniem, który łączy jezioro Płęsno z jeziorem Główka.

Za strumieniem znowu zbaczamy z drogi kierując się na prawo w leśną drogę. Około 1 kilometr dalej dojeżdżamy do magicznego miejsca z piaszczystymi wąwozami, przez które przepływa strumyczek, łączący jeziora: Bełczak z Jeziorem Jeleń.

Trochę pstryków aparatem i znowu wracamy na szlak w pięknym miejscu pętli Lipnickiego (stare torfowisko). Przez całą pętlę przebiega drewniana kładka do podziwiania uroków. Chwila westchnienia i jedziemy dalej. Do Drzewicza docieramy po ok. 5 kilometrach, gdzie Rezerwat "Strugę Siedmiu Jezior" zamyka drewniana bramka - podobna do tej przy wjeździe.

W Drzewiczu nad jeziorem Łąckie robimy sobie oczekiwaną przerwą na kanapki i kawę, następnie ruszamy w stronę Swornegaci.

W Swornegaciach skręcamy na Psią Górę, odjeżdżając do Owinka, który sĻsiaduje zarówno z Parkiem Narodowym jak i obszarem Natura 2000.

Po drodze mijamy grupę zmotoryzowanych turystów, którzy robili obóz naprzeciwko jeziora Karsińskiego.

Jadąc dalej drogą wzdłuż jeziora dojeżdżamy do kolejnej bramy otwierającej Park Narodowy. Tam zbaczamy z trasy aby dotrzeć do łąki na wzgórzu.

Raczymy się widokiem z góry na Owink, Psią Górę i Jezioro Karsińskie. Cudownie !

Wracamy na trasę zazwyczaj bardzo piaszczystą ale ostatnio padało i nie trzeba prowadzić roweru :)

Po około 2-3 km leśnej drogi docieramy do strumienia łączącego jez.Płęsno z jez. Skrzynka, przy którym rośnie zabytkowy 600-letni dąb "Bartuś". Z Bartusia ruszamy wzdłuż jez. Płęsno żeby po około 2 km znaleźć się na drodze, Klosnowo-Drzewicz na wysokości pętli Lipnickiego. Skręcamy w prawo i kierujemy się do miejsca, z którego wyruszyliśmy. To już tylko 4 km szutrowej prostej nawierzchni.

Do końca dnia czasu zostało sporo. Zdążymy jeszcze na niedzielną kawę i wuzetkę :)

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy Nakielsko - Mrotecki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 346 m

Suma zjazdów: 359 m Trasę dla rowerzystów z Koronowa poleca Szlak_Notecki

NAWIERZCHNIA: 62% - drogi asfaltowe, 38%- drogi gruntowe polne i leśne OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA: stosunkowo długi szlak rowerowy w kształcie praktycznej pętli, wychodzącej z i wracającej do Nakła nad Notecią. Na trasie szlaku turysta ma możliwość zaznajomienia się z sielskimi krajobrazami, charakterystycznymi dla Krajny. Zawiedzeni nie powinni być zarówno miłośnicy przyrody (Krajeński Park Krajobrazowy, jezioro Wieleckie), kąpieli (jezioro Witosławskie, jezioro Miętus), jak i zabytków (drewniany kościół w Ślesinie). Na trasie jest także możliwość zwiedzania browaru Krajan (po wcześniejszym umówieniu się) oraz podziwiania śluzy na Kanale Bydgoskim (Józefinki).

🚲 Trasa rowerowa: Park Narodowy Bory Tucholskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,06 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 641 m

Suma zjazdów: 645 m Piotr_HulajTeam poleca trasę rowerzystom z Koronowa

Park Narodowy Bory Tucholskie to jeden z kilku moich ulubionych rejonów do objeżdżania :)

Okolice te słyną z ciekawej sieci szlaków rowerowych, kryjących się pod nazwą Marszruta Kaszubska... I faktycznie, są to ścieżki świetnie nadające się do turystyki rodzinnej, które tworzą sieć łączącą ciekawe i największe miejscowości regionu, takie jak: Chojnice, Brusy, Męcikał, Swornegacie, Charzykowy... Jednak mnie tym razem najbardziej interesowały szlaki poza Kaszubską Marszrutą, prowadzące do samego centrum Parku Narodowego Bory Tucholskie. Ten nie zmącony ludzką bytnością klimat pagórków, wydm, jeziorek, strumyków... ukrytych w jeszcze naprawdę czystych lasach to jest to czego szukałem... I nie rozczarowałem się :) Teren poza głównymi szlakami może nie jest najłatwiejszy do jazdy tym bardziej, że nie unikaliśmy przemieszczania się szlakami pieszymi, gdzie skala trudności dla posiadaczy dwóch kółek jest jednak troszeczkę inna ;), ale warto było się pomęczyć :) Gorąco polecam... jednak najlepiej na rowerze górskim.

🚲 Trasa rowerowa: Ocypel (Jubilat) - Parcele - Osieczna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,26 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 995 m

Suma zjazdów: 994 m Rowerzystom z Koronowa trasę poleca Karnik

Trasa terenowo-szosowa. Odcinek do miejscowości Parcele ze znaczną ilością piaszczystych fragmentów. Las obfituje w kurki (czerwiec). Od Zimnych Zdrojów do Osiecznej szosa asfaltowa, ale niewielki ruch samochodowy, więc bardzo przyjemnie się jedzie.

