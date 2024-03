Ścieżki nordic walking do 66 km od Koronowa. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 9 - 10 marca

Szukasz ciekawych tras do nordic walking niedaleko Koronowa? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy weekend. Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać z Koronowa na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy szlaki w odległości do 66 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking w pobliżu Koronowa

Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Koronowa. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie. Przed drogą upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Koronowie. W sobotę 9 marca według prognozy pogody ma być 6°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 8°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Między meandrami Chociny i wysokim brzegiem Brdy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,64 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 831 m

Suma zejść: 829 m GR3miasto poleca trasę uprawiającym nordic walking z Koronowa

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Bydgoszcz Stopień trudności: 1.0

Dystans: 37,28 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 2 842 m

Suma zejść: 2 835 m Wielogorski poleca trasę uprawiającym nordic walking z Koronowa

Spacer po Bydgoszczy, przejazd komunikacją miejską na Fordon, powrót tramwajem na dworzec Wschód.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Brdy (Bydgoszcz - Konarzyny) - pieszy niebieski ver. 2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 154,07 km

Czas trwania marszu: 139 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 3 973 m

Suma zejść: 4 084 m Trasę nordic walking mieszkańcom Koronowa poleca JJ_Active Bydgoszcz Brdyujście (przystanek ZKM) – za torami kolejowymi w lewo – Las Gdański – Osiedle Leśne PKP węzeł szlaków – stacja wodociągów z 1899 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku –dawne leśnictwo Zacisze – Rynkowo PKP – Smukała pętla MZK – węzeł szlaków – Janowo Stanica Wodna PTTK – Bożenkowo węzeł szlaków – most na kanale lateralnym – Samociążek węzeł szlaków – Koronowo PKS cmentarz panorama na zespół poklasztorny cystersów, kościół św. Andrzeja z XIII/XIV w. – Przyrzecze – zapora wodna węzeł szlaków – Srebrnica – pole biwakowe – Romanowo pole biwakowe – przeprawa promowa węzeł szlaków – Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica – Zamrzenica – Piła Młyn – Świt węzeł szlaków – Rudzki Most – Gołąbek – Zielona Łąka – Woziwoda – Nadolna Karczma – Lutom – Rytel węzeł szlaków – Mylof – Męcikał węzeł szlaków – Drzewicz węzeł szlaków – Płęsno – Swornegacie węzeł szlaków – Owink – Małe Swornegacie – Ciecholewy – Konarzyny

Szlak długi i trudny. Dużo odcinków trudnych technicznie - chaszcze bez ścieżek z szukaniem kierunku dalszego marszu zwłaszcza w okolicy linii brzegowej. Momentami zanikające (bardzo dawno nie odnawiane) oznakowanie na przemian z oznakowaniem nowym. Tuż za Konarzynami odtworzono mostek, który uległ zniszczeniu - na stronie PTTK jest informacja o braku możliwości przejścia tego odcinka z powodu braku mostu.

Nordic walking - co to?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.