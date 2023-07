Rowerem do 66 km od Koronowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 lipca?

Rozważasz wycieczkę rowerową w pobliżu Koronowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Koronowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Koronowa warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Koronowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Koronowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 3 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,23 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 566 m

Suma zjazdów: 535 m Trasę dla rowerzystów z Koronowa poleca Lubimyrowery.pl W kolejnym dniu majówki przyszedł ponownie czas na rowerowe zwiedzania Borów Tucholskich. Początek trasy rajdu jak w dniach poprzednich w Męcikale. Dalej częśćiowo trasą wędrówki pieszej przemieszczamy się w kierunku Jeziora Zielonego i dalej do miejscowości Drzewicz. Niestety to odcinek dość piaszczysty i urzytkownikom rowerów turysycznych na cienkich kołach może przysporzyć sporo trudności. Można go ominąć, ale tym samym omija się bardzo ciekawe ze względów przyrodniczych obszary Jeziora Zielone, Jeziora Jeleń czy Dybrzyk. Dla tych kilku miejsc warto się zmierzyć z piachami Borów.

Od Drzewicza dalsza droga wiodła malowniczymi leśnymi duktami wzdłuż linii brzegowej niewielkich, ale bardzo atrakcyjnie położonych jezior Krzywce, Błotko, i Małe Krzywce. Cały odcinek wiodący czarnym szlakiem Tuchola - Bachorze. Od okolic Jeziora Plesno zmieniamy kierunek i zbliżamy się do Jeziora Charzykowskiego, którego trzymamy się przez najbliższe kilkadzisiąt kilometrów. Otaczamy Jezioro Charzykowskie korzystając ze szlaków Kaszubskiej Marszruty (Żółtego i Czerwonego). W miejscowości Swornegacie obieramy kierunek na Męcikał i bazę rajdu.

🚲 Trasa rowerowa: Ocypel (Jubilat) - Klaniny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 854 m

Suma zjazdów: 860 m Rowerzystom z Koronowa trasę poleca Karnik Piękne leśne drogi. Cała trasa po pięknych, leśnych drogach, przygotowanych do ruchu kołowego. Twarda, jedynie w okolicy Klanin kilka piaszczystych odcinków.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 1 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,77 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 576 m

Suma zjazdów: 573 m Trasę dla rowerzystów z Koronowa poleca Lubimyrowery.pl Trasa rajdu wiodła szlakami Kaszubskiej Marszruty, jednymi z najlepszych szlaków i tras rowerowych naszego kraju. Czego chcieć więcej? Bardzo dobre i bezpieczne trasy położone pośród wspaniałej przyrody Borów Tucholskich.

Dzienny odcinek wiódł z miejscowości Męcikał przez leśne obszary Parku Narodowego Bory Tucholskie, gdzieuczestnicy mogli z bliska poznać uroki budzącej się do życia przyrody. Rozległe połacie leśne, zdradliwe torfowiska i szemrzące leśne potoki. To wszystko było motywem przewodnim pierwszego dnia Przygodowej Majówki.

🚲 Trasa rowerowa: Ekspedycja Tuchola Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,21 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 518 m

Suma zjazdów: 577 m Trasę rowerową mieszkańcom Koronowa poleca Petros_witeckos

Krótki wypad rowerowy do Tucholi i okolic. Fajna trasa dla rodzinki na cały dzień. Malownicza i spokojna.

🚲 Trasa rowerowa: Park Narodowy Bory Tucholskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,06 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 641 m

Suma zjazdów: 645 m Trasę dla rowerzystów z Koronowa poleca Piotr_HulajTeam

Park Narodowy Bory Tucholskie to jeden z kilku moich ulubionych rejonów do objeżdżania :)

Okolice te słyną z ciekawej sieci szlaków rowerowych, kryjących się pod nazwą Marszruta Kaszubska... I faktycznie, są to ścieżki świetnie nadające się do turystyki rodzinnej, które tworzą sieć łączącą ciekawe i największe miejscowości regionu, takie jak: Chojnice, Brusy, Męcikał, Swornegacie, Charzykowy... Jednak mnie tym razem najbardziej interesowały szlaki poza Kaszubską Marszrutą, prowadzące do samego centrum Parku Narodowego Bory Tucholskie. Ten nie zmącony ludzką bytnością klimat pagórków, wydm, jeziorek, strumyków... ukrytych w jeszcze naprawdę czystych lasach to jest to czego szukałem... I nie rozczarowałem się :) Teren poza głównymi szlakami może nie jest najłatwiejszy do jazdy tym bardziej, że nie unikaliśmy przemieszczania się szlakami pieszymi, gdzie skala trudności dla posiadaczy dwóch kółek jest jednak troszeczkę inna ;), ale warto było się pomęczyć :) Gorąco polecam... jednak najlepiej na rowerze górskim.

