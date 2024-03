Rowerem do 66 km od Koronowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Koronowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Koronowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Koronowa warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Koronowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Koronowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 marca w Koronowie ma być 6°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca w Koronowie ma być 8°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Z Rytla do Fojutowa w Borach Tucholskich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 294 m

Suma zjazdów: 279 m Rowerzystom z Koronowa trasę poleca Mojebory Trasa ma około 43 km. Ale nie długość trasy jest tu najważniejsza, lecz to, co możemy na niej zobaczyć.

Za początek i jednocześnie koniec trasy wybraliśmy mostek na Wielkim Kanale Brdy niedaleko miejscowości Rytel... No to ruszamy...

Najpierw jedziemy prostą asfaltową drogą. Po niedługim czasie mijamy Zapędowo, stamtąd kierujemy się w stronę Lutomia. Dalej Nadolna Karczma, gdzie przepływa Brda i Nadolnik. Lasem, wzdłuż Brdy, kierujemy się do Woziwody. Jak zwykle latem spotykamy tam kajakarzy, którzy robią sobie przerwę na przystani, a inni przygotowują się dopiero do spływu.

Z Woziwody kierujemy się do Białej, ale zamiast drogi asfaltowej wybieramy przepiękny las, żeby po chwili znowu znaleźć się na asfaltówce. Za Białą, objeżdżając Jezioro Białe, kierujemy się na Brody, Legbąd i dalej do celu naszej wycieczki - Fojutowa.

Może trochę o Fojutowie:

Znajduje się tam unikatowy zabytek i jednocześnie największa tego typu budowla w Polsce - akwedukt. To tu krzyżuje się Wielki Kanał Brdy z Czerską Strugą.

Co jest ciekawostką, Wielki Kanał Brdy zbudowano w XIX w. Głównym jego celem było nawadnianie czerskich łąk. Swój początek ma w Mylofie, gdzie wykorzystano spadek ok. 10 m. Kanał ma aż 21 km i krzyżuje się w kilku miejscach z innymi ciekami, m.in. z Czerską Strugą w Fojutowie. W Fojutowie mamy także Zajazd, który oprócz noclegów oferuje wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. A można tu skorzystać m.in. z placu zabaw, wypożyczalni rowerów, kajaków, pojeździć konno, postrzelać z kuszy itd...Naprawdę jest w czym wybierać... Nasz czas w tym pięknym miejscu umila kawa i lody, ale musimy już wracać. Znowu znikamy w lesie, kierując się na Łosiny. Las, las ... Duży charakterystyczny hangar z pasem startowym na polu zwiastuje koniec wyprawy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Zaborskiego Parku Krajobrazowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,17 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 326 m

Suma zjazdów: 327 m Grochowo.pl poleca trasę rowerzystom z Koronowa

Trasa o średnim stopniu trudności z uwagi na piaszczyste drogi leśne oraz kilka wzniesień.

Szlak biegnie lasami Zaborskiego Parku Krajobrazowego wzdłuż rzeki Zbrzyca.

Na trasie Rezerwat Laska, Dąb Łokietka o ponad 8-metrowym obwodzie, piec chlebowy w Widnie oraz Rezerwat Piecki.

Start i meta w Swornychgaciach w Stanicy Wodnej PTTK.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 4 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,24 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 485 m

Suma zjazdów: 490 m Rowerzystom z Koronowa trasę poleca Lubimyrowery.pl

Celem kolejnego dnia Majówki były akwedukty w Fojutowie.

Do realizacji trasy wybraliśmy leśne drogi wiodące przez atrakcyjne i rzadko odwiedzane przez turystów obszary Borów Tucholskich.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Koronowa

🚲 Trasa rowerowa: Ekspedycja Tuchola Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,21 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 518 m

Suma zjazdów: 577 m Petros_witeckos poleca trasę mieszkańcom Koronowa Krótki wypad rowerowy do Tucholi i okolic. Fajna trasa dla rodzinki na cały dzień. Malownicza i spokojna.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie I Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,79 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 135 m

Suma zjazdów: 134 m Trasę rowerową mieszkańcom Koronowa poleca Arturooo

Małe Swornegacie – Chojniczki – Charzykowy – Funka – Małe Swornegacie ( 28 km – około 50% leśne piaszczyste drogi, 50% asfalt) Cudowne miejsce na aktywne, rodzinne wakacje: południowa część Kaszub - Małe Swornegacie. Wioska na przesmyku między dwoma jeziorami: Charzykowskim i Krasińskim, znajdująca się na północ od Chojnic. Stąd startujemy - po południu rowerowa wycieczka wraz synem przez lasy Parku Narodowego Bory Tucholskie. Kierujemy się asfaltem w stronę miejscowości Charzykowy, a gdy za ostatnimi budynkami Sworów, asfaltowa droga zakręca w prawo – my odbijamy w leśną drogę po lewej stronie, pilnując niebieskich znaków pieszych. Chociaż jest upał, jedzie się przyjemnie - przez większość trasy mamy cień. Czasami droga jest piaszczysta i prowadzi przez liczne pagórki.

Dojeżdżamy do j. Pleśno i spotykamy rozwidlenie szlaków. Skręcamy w lewo i pieszo pod górę (piasek) podchodzimy kawałek za znakami czerwonymi. Na wzniesieniu szlak skręca w prawo i odtąd jadąc ścieżką z mnóstwem szyszek, z wysokiego brzegu podziwiamy jezioro po prawej stronie na dole.

Gdy szlak dociera do końca jeziora – spotykamy leśną drogę z kolejnym węzłem szlaków. Po lewej stronie znajdują się charakterystyczne drewniane kładki spacerowe, umocowane na palach powyżej podmokłego terenu. Kierujemy się na południe, czyli skręcamy w prawo – leśną drogą zamierzamy odwiedzić Charzykowy, znajdujące się na południowym brzegu J. Charzykowskiego. Gdy po prawej stronie zza drzew miga światło odbijające się od wody – zjeżdżamy do jeziora Gacno. Tu robimy sobie przerwę – jedzie z nami przecież ośmiolatek. Jedziemy kawałek dalej wzdłuż brzegu jeziora, następnie wracamy do opuszczonej leśnej drogi. Gdy spotykamy znaki zielone – najpierw prowadzą wspomnianą drogą.

Później odbijają w prawo, a my wraz z nimi. Nawierzchnia się pogarsza i często jest piaszczysta. Po drodze spotykamy zagubione w lesie głazy - pomniki z wyrytymi napisami, znakami i postaciami, które jednak są zatarte przez upływ czasu. Magiczna kraina. Niczym w książce Tolkiena. Dookoła żadnego człowieka i tylko kilometry lasu. Pewno za drzew obserwują nas leśne Elfy...

Czasami na drodze spotykamy zdezelowane rowery, który należą do miejscowych zbieraczy grzybów i jagód. Dopiero teraz spostrzegamy, że grzyby rosną dosłownie wszędzie! Jednak brak pewności co do ich zastosowania kulinarnego powoduje, że jedziemy dalej. Gdy las się kończy przed nami otwierają się sielskie widoki z łąkami i pastwiskami. Dojeżdżamy do wsi Chojniczki - tu sklep, więc obowiązkowe uzupełnienie płynów. Dalej w centrum wsi skręcamy w prawo, fantastyczny asfaltowy zjazd z widokiem na jezioro i… Charzykowy. Tutaj klimat gwałtownie się zmienia - tłum, gwar, zgiełk i ryk silników łodzi motorowych...

Ponieważ syn domaga się przerwy - około godziny spędzamy na plaży, by nacieszył się wodą i nabrał sił do drogi powrotnej. Gdy słońce powoli zaczynało się zbliżać do linii horyzontu - ruszamy z powrotem. Najpierw świetnie utrzymaną ścieżką rowerową, która biegnie wzdłuż brzegu jeziora. Potem drogą asfaltową o małym natężeniu ruchu samochodowego, z widokiem na jezioro po lewej. Po jakimś czasie znowu Małe Swornegacie. Sklep jest jeszcze otwarty. Robimy więc niezbędne zakupy i przy wieczornym grillu planujemy, jak spędzimy następny dzień...

Zważywszy, że dał radę ośmiolatek - trasa przejezdna dla każdego dorosłego.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie.

