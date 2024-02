Rowerem do 66 km od Koronowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 lutego?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Koronowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Koronowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Koronowa warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Koronowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Koronowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 24 lutego w Koronowie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 91%. W niedzielę 25 lutego w Koronowie ma być 10°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Z Tucholi do Wodogrzmotów Krasnoludków Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 596 m

Suma zjazdów: 584 m Trasę dla rowerzystów z Koronowa poleca Corellon Wycieczka z Tucholi przez Gołąbek do Źródeł Rzeki Stążki. Powrót przez Kowalskie Błota.

Trasę rozpoczynamy w Tucholi. Ulicą Cegielnianą docieramy do Traktu Napoleońskiego w miejscowości Płaskosz. Tu zaraz za mostem na Brdzie możemy zrobić krótki postój na parkingu leśnym po prawej stronie. Kierujemy się dalej Traktem do Gołąbka i skręcamy drogą na pole namiotowe (sklepik, postój, boisko do piłki siatkowej), aby zaraz skręcić drogą w prawo. Po drodze mijamy leśniczókę Kiełpiński Most (w wąwozie na lewo od głównej trasy). Dojeżdzamy do malowniczo położonej leśniczówki nad starorzeczem Brdy. Następny przystanek to Wodogrzmoty Krasnoludków w Rezerwacie Źródła Rzeki Stążki - miejsce magiczne. Powrót przez leśną osadę Kowalskie Błota. W Gołąbku obok Nadleśnictwa Tuchola sklep spożywczy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 465 m

Suma zjazdów: 477 m Trasę rowerową mieszkańcom Koronowa poleca GR3miasto Projekt Literackiego Szlaku Turystycznego im. Anny Łajming został zainicjowany przez Zbigniewa Gierszewskiego, nauczyciela Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach, któremu twórczość pisarki była bliska. Anna Łajminig związana była z ziemią zaborską, dlatego też wyznakowany szlak przemierza najatrakcyjniejsze zakamarki obszarów Zaborskiego Parku Krajobrazowego odkrywając przed turystą jego przepiękną przyrodę. Tereny te wielokrotnie mieliśmy okazję odkrywać: rowerem, pieszo, a także z perspektywy kajaka. Przebieg szlaku i jego sens: Według znalezionej w Internecie mapy, Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming rozpoczyna się w Brusach, a kończy we wsi Kaszuba. Niestety nie udało nam się znaleźć ani faktycznej tablicy początkowej, ani też końcowej, a lokalni mieszkańcy w ogóle nie mieli pojęcia o istnieniu takiego szlaku. Na dobrą sprawę, szkoda też, że trasa nie zatacza pętli umożliwiając turyście powrót w to samo miejsce, skąd wcześniej rozpoczął wycieczkę. Najwidoczniej planiści nie mieli za bardzo pomysłu, jak pominąć ruchliwe drogi, by wrócić z powrotem do Brus. Ale od czego w końcu jest dokładna mapa z podziałką 1:50 tys.? Chcąc bezpiecznie wrócić do celu, wycieczkę zaplanowaliśmy tak, że do samego końca wiodła ona drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od jakichkolwiek szos.

Oznakowanie szlaku, a przykra rzeczywistość: Jak się okazuje, już od samego początku trasy, oznakowanie szlaku pozostawia wiele do życzenia. Tablice stoją tylko na głównych skrzyżowaniach w mijanych wsiach, jednak po drodze w wielu miejscach mamy zagwozdkę którędy jechać. Gdyby nie wcześniej wgrany ślad gps w urządzenie nawigujące, nie dotarlibyśmy do celu. Oznakowań szlaku brakuje na nie tylko na rozjazdach dróg gruntowych ale także na całej jego ciągłości, szczególnie na leśnych duktach. Resztki żółto-czarnych oznakowań można spotkać przed wsią Kaszuba, jednak nie są one umieszczone na drzewach frontalnie, jak w przypadku prawidłowego znakowania szlaków pieszych bądź rowerowych. Umieszczenie oznakowania z boku drzewa powoduje, że jest on zupełnie niewidoczny dla poruszającego się po trasie turysty.

Izba Pamięci Anny Łajming „zamknięta jest na cztery spusty” Niestety pomimo szczerych chęci, nie udaje nam się również odwiedzić sedna szlaku. Izba Pamięci Anny Łajming, znajdująca się w Przymuszewie zamknięta jest na cztery spusty. Telefonu do placówki też nikt nie odbiera, co sprawia rozgoryczenie w przygotowaniach do pokonania tego szlaku. Zastanawiamy się po co więc i dla kogo został stworzony ten szlak. Czyżby dla samej idei?

Trudność w pokonaniu szlaku: Wycieczka Literackim Szlakiem Turystycznym im. Anny Łajming adresowana jest do osób gustujących w turystyce rowerowej na średnim poziomie. Przejazd szlakiem dedykowany jest głównie dla użytkowników rowerów górskich. Na trasie oprócz odcinków asfaltowych i utwardzonych dróg gruntowych mamy do czynienia z leśnymi duktami. Miejscami występuje także grząski piach, a to z pewnością znacznie utrudnia w jeździe rowerem turystycznym, nie mówiąc już o wyprawie z sakwami, czy przyczepką rowerową do przewozu dzieci. Miejscowości i Najbardziej atrakcyjne miejsca : Brusy: zabytkowy, drewniany dom, naprzeciwko dworca kolejowego , Brusy: wzniesiony w latach 1876-1879 monumentalny kościół pw. Wszystkich Świętych, Leśno: drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w latach 1634-1686. Wysoka Zaborska: pochodząca z 1900 r. drewniana zabudowa wsi (11 gospodarstw) Przymuszewo: Szkoła Filialna z 1904 r., a w niej Izba Pamięci Anny Łajming, Sominy: drewniany, zabytkowy kościół filialny pw. MB Królowej Polski Zbudowany z 1756 r. Sominy: drewniane, zabytkowe domy i zagroda gburska z XVIII i XIX w. Kruszyn: zabytkowe domy, pomnik pamięci koła łowieckiego Parzyn: lipa - pomnik przyrody przy leśniczówce nad Zbrzycą, Kaszuba: murowany dworek rodziny Kossak-Główczewskich, wybudowany w 1912 roku Kaszuba: drewniany młyn wodny nad rzeką Zbrzycą.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 4 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,24 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 485 m

Suma zjazdów: 490 m Lubimyrowery.pl poleca trasę mieszkańcom Koronowa Celem kolejnego dnia Majówki były akwedukty w Fojutowie.

Do realizacji trasy wybraliśmy leśne drogi wiodące przez atrakcyjne i rzadko odwiedzane przez turystów obszary Borów Tucholskich.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Koronowa

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Zaborskiego Parku Krajobrazowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,17 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 326 m

Suma zjazdów: 327 m Grochowo.pl poleca trasę mieszkańcom Koronowa

Trasa o średnim stopniu trudności z uwagi na piaszczyste drogi leśne oraz kilka wzniesień.

Szlak biegnie lasami Zaborskiego Parku Krajobrazowego wzdłuż rzeki Zbrzyca.

Na trasie Rezerwat Laska, Dąb Łokietka o ponad 8-metrowym obwodzie, piec chlebowy w Widnie oraz Rezerwat Piecki.

Start i meta w Swornychgaciach w Stanicy Wodnej PTTK.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie II Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 154 m

Suma zjazdów: 153 m Arturooo poleca trasę mieszkańcom Koronowa Małe Swornegacie – j. Pleśno – j. Jeleń – j. Dybrzk – Drzewicz – Swornegacie – Kokoszka – Małe Swornegacie (24,5 km – około 75% leśne piaszczyste drogi i ścieżki, 25% asfalt)

Początek jak w trasie pierwszej – szlakiem niebieskim do jeziora Płęsno, dalej czerwonym wzdłuż jego brzegów do leśnej drogi z węzłem szlaków.

Stąd leśną ścieżką dalej za znakami czerwonymi wzdłuż brzegu jeziora Jeleń. Woda w tym jeziorze ma niesamowicie jasny odcień. Gdy zatrzymuję się przy brzegu – na wyciągnięcie ręki mam kotłujące się ryby. Zanim ruszę dalej stoję jak zahipnotyzowany ładnych kilka minut.

Gdy dojeżdżam do końca jeziora Jeleń, czerwony szlak skręca w prawo. Teraz mogą pojawić

się trudności orientacyjne. Nie skręcam z szlakiem, jadę dalej prosto, na przełaj przez las do widocznej za drzewami przecinki. Tu spotykam leśną drogę i skręcam nią w lewo, jadąc skrajem przecinki. Około 1,5 km dalej dojeżdżam do jeziora Dybrzk.

Jestem na jego południowej stronie, na wysokim brzegu. Zejście do jeziora jest strome, decyduję się więc skręcić w lewo w widoczną leśną drogę i jadę wzdłuż jego brzegu, mając je po prawej stronie. Po kilku kilometrach pojawiają się na moment znaki niebieskiego szlaku, który dotąd biegł brzegiem jeziora. Gdy szlak skręca w lewo, jadę dalej tą samą drogą prosto. Pojawia się dużo piasku. Za moment wyjeżdżam na drogę asfaltową i most na przesmyku między j. Dybrzk i j. Łąckim. Przy moście camping, ja jednak obserwuję przepływających pod mostem kajakarzy.

Dalej asfaltem na zachód do Swornychgaci. W miejscowości kilka sklepów, gdzie można uzupełnić płyny i energię. Gdy mijam Swornegacie, na rozwidleniu odbijam w lewo, w podrzędną drogę, kierując się w stronę przysiółka Kokoszka. Początkowo droga z betonowej kostki. Gdy domy się kończą – dużo piasku. Jadę skrajem lasu, po lewej mam widok na jezioro Karsińskie. Po przekroczeniu drewnianego mostku na rzeczce Chocina, jadę za znakami szlaku żółtego. Z czasem z drogi robi się wąski single-track, którym wysoko nad brzegiem jeziora docieram do drogi asfaltowej. Tu w lewo i za moment Małe Swornegacie i czekające późne śniadanie…

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Twoim mieście - gdzie naprawisz rower w Koronowie?

