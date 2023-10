Przegląd tygodnia z 22.10.2023 w Koronowie. Najważniejsze wydarzenia od 15.10 do 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Walkmen, Game Boy, „zeszyty złotych myśli”, wymiana karteczek do segregatora, pokemony – któż nie pamięta tych popularnych przedmiotów, elektroniki, gadżetów z lat 90? Kultowe przedmioty odeszły już w niepamięć, ale wielu wspomina je z sentymentem. Przypominamy najpopularniejsze gadżety sprzed 30 lat.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO to zbiór niesamowitych miejsc na całym świecie, które zachwycają swoją kulturą, historią i przede wszystkim niezwykłym pięknem. Wielu turystów poszukuje tych wyjątkowych miejsc, które przykuwają uwagę na dłużej. Okazuje się, że nie zawsze są to te najbardziej znane zabytki. Według badania eye-trackingowego przeprowadzonego przez firmę Explore Worldwide, niektóre z tych miejsc przyciągają uwagę turystów znacznie bardziej, niż mogłoby się wydawać.

71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty.

Funkcjonariusze z bydgoskiej "drogówki" po pościgu, wyeliminowali z ruchu kierującego mazdą, który nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Mężczyzna był pijany, miał cofnięte uprawnienia do kierowania a auto nie posiadało ubezpieczenia oraz aktualnych badań technicznych.

Opieńki to grzyby późnej jesieni. Ich wysyp przypada na przełom października i listopada. Świetnie nadają się na różne przetwory, m.in. do marynowania. Jednak, jeśli chcemy zbierać te grzyby, musimy wiedzieć, jak wygląda opieńka miodowa i ciemna oraz gdzie ich szukać. Trzeba także poznać gatunki, które są do nich podobne z wyglądu, ale trujące. Sprawdź, z czym nie pomylić opieniek.