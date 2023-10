Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Koronowie. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Koronowo, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Liście na drzewach powoli zaczynają wybuchać feerią barw, tworząc niezwykły spektakl. To zachęca do spacerów i obserwowania przyrody z bliska. A kiedy wrócimy do domu, warto sporządzić listę aktywności jesiennych. To czas pracy intensywnej pracy w ogrodzie, ale również spokojne przygotowanie do nadchodzącej zimy. Co warto zrobić dla siebie i naszego otoczenia?

"Domy kostka" choć mają kilkadziesiąt lat, nadal mogą wyglądać nowocześnie, dzięki prostej bryle, nowej elewacji i oknom. Zobacz najlepsze metamorfozy domów kostek.