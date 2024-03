Przegląd prasy Koronowo 7.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Koronowie

Zarabianie na uczeniu się jest możliwe i wiedzą o tym uczniowie krakowskich szkół. To właśnie w stolicy Małopolski od kilku lat działa program motywujący młodzież do nauki, który za szczególnie dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty, matury czy egzaminu zawodowego, przewiduje gratyfikację finansową. Na czym dokładnie polega ten projekt i ile pieniędzy można otrzymać?

Prasówka 7.03 Koronowo: pozostałe wydarzenia

Czakry rzutują na całe życie człowieka. Mogą mieć wpływ na zdrowie, samopoczucie, intuicję, relacje, a nawet długość życia. Co ciekawe, każdy człowiek ma te same czakry. Zobacz, gdzie się znajdują, za co odpowiadają poszczególne z nich, co się dzieje, gdy są zablokowane i jak z tym wówczas można walczyć.