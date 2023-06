Przegląd prasy 24.06.2023 Koronowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Koronowa

Chociaż wybranie się do otaczających Kowno miejscowości jest świetnym pomysłem na relaksującą wycieczkę za miasto, raczej nie można tam liczyć na powolne snucie się ich uliczkami – w każdym z tych miejsc jest ogrom atrakcji do zwiedzenia. Wybierzcie się z nami w podróż po malowniczych okolicach Kowna – dom Czesława Miłosza, największe sanktuarium na Litwie i... muzeum w więzieniu znajdują się rzut beretem od dawnej litewskiej stolicy. Co jeszcze się tam kryje?