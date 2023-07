Prasówka z czerwca 2023. Sprawdź, co działo się w Koronowie. Czy jesteś na bieżąco?

Nadchodzi wyczekiwany przez wielu moment. Już 1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa. Do tej decyzji przyczyniła się obecna sytuacja epidemiczna. Nadchodzące zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostały najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. W City Hotel w Bydgoszczy odbyła się gala finałowa wyborów Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentowało się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Podajemy wyniki gali, którą poprowadził konferansjer i DJ Wacław Tomalak, a wystąpili: Paweł Tur i Adi Kowalski. Zdjęcia.

To największy międzynarodowy konkurs matematyczny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. We wtorek (6 czerwca) w Kinoteatrze Adria przy ul. Toruńskiej uhonorowano laureatów XXXII edycji Konkursu "Kangur Matematyczny" z regionu bydgoskiego.