Prasówka z całego tygodnia 30.04.2023 w Koronowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Koronowo, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mówi się o nim „najważniejszy egzamin w życiu”. Obecnie to właśnie on otwiera młodym ludziom drogę na studia. Jest też zwieńczeniem wielu lat edukacji. Wokół matury narosło sporo mitów. Szumnie nazywa się ją egzaminem dojrzałości. Ale czy matura naprawdę dziś nim jest? I co ona w ogóle sprawdza?

Maturzyści przystąpią do pierwszego egzaminu już 4 maja. Wszyscy zdający zastanawiają się, co będzie na maturze w 2023 roku. Poprosiliśmy ChatGPT, by po przeanalizowaniu tematów wypracowań z ubiegłych lat, a także arkuszy pokazowych i matur próbnych, odpowiedział nam na pytanie, jakie tematy maturalne mogą pojawić się na tegorocznym egzaminie dojrzałości.