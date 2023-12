Prasówka 1.12.2023 Koronowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Koronowa

Metasekwoja chińska to oryginalne drzewo iglaste. Wygląda pięknie, ma też kilka niezwykłych cech. Jedną z nich jest to, że jesienią jej igły intensywnie przebarwiają się, a na zimę opadają. Jednak drzewa mają ładny pokrój i również wtedy wyglądają atrakcyjnie. W ogrodach uprawia się odmiany ozdobne, które osiągają niezbyt duże rozmiary. Sprawdź, jaką metasekwoję wybrać i jak o nią zadbać.

Znany głównie z reality show „Królowe życia” celebryta i projektant Gabriel Seweryn zmarł 28 listopada br. Trafił do szpitala z bólem w klatce piersiowej i dusznościami. Po udzieleniu mu pomocy doszło jednak do NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia. Taka sytuacja może spotkać każdego z nas. Jak rozpoznać NZK i jak udzielić pomocy osobie poszkodowanej?

Pakiet gier Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition rozszedł się dwa lata temu szerokim echem wśród fanów gier wideo. Zestaw ma zarówno wiele zalet jak i wad i został średnio przyjęty przez fanów marki GTA. Okazuje się, że wszystkie trzy tytuły wkrótce będą dostępne na urządzenia mobilne, a abonenci Netflixa otrzymają do nich dostęp bez dodatkowych opłat. Zobacz, kiedy premiera.