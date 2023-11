Nordic walking do 66 km od Koronowa. Urokliwe trasy na weekend 25 - 26 listopada

Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking niedaleko Koronowa? Razem z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać z Koronowa na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Nordic walking w pobliżu Koronowa

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Koronowa. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych nadaje się również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Koronowa. W sobotę 25 listopada według prognozy pogody ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 42%. W niedzielę 26 listopada zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 1°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez Park Narodowy Borów Tucholskich Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,2 km

Czas trwania marszu: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 259 m

Suma zejść: 267 m Amatorom nordic walking z Koronowa trasę poleca GR3miasto

Park Narodowy Borów Tucholskich, zwany zielonymi płucami naszego województwa, to przepiękny teren, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywają się malownicze jeziora i cieki wodne. Tereny te mieliśmy okazję przemierzać o różnych porach roku, zarówno pieszo jak i rowerem. Zajrzeliśmy tu ponownie podczas jednego z pierwszych dni maja. To wspaniały rejon pod kątem turystyki aktywnej. Jednak poruszając się, trzeba wiedzieć, że nie można zbaczać tu z wytyczonych szlaków i ścieżek dydaktycznych. Turystyka w Parku Narodowym Borów Tucholskich: Poruszając się przez obszary chronione należy korzystać z wytyczonych szlaków turystycznych, bądź ścieżek edukacyjnych. W Parku Narodowym Borów Tucholskich, niezależnie od pory roku, pobierane są opłaty. Znając wcześniej datę wizyty, warto uiścić ją przelewem internetowym. Wydrukowany, bądź zapisany w formacie cyfrowym dowód przelewu jest jednocześnie naszym "biletem wstępu". Z opłat wyłączone są niektóre, ogólnodostępne miejsca wypoczynku, a także szlaki rowerowe tzw. "Kaszubskiej Marszruty".

Zauroczeni krajobrazem Ziemi Zaborskiej: Jak wspomniałem wcześniej przez obszary Parku Narodowego Borów Tucholskich oraz Zaborski Park Krajobrazowy, który go otacza wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków pieszych oraz rowerowych, którymi dotrzeć można nad jeziora, w tym także bardzo czyste mniejsze zbiorniki ramieniowe i lobeliowe. Na naszej trasie zobaczyliśmy jeziora: Nierybno, Wielkie Gacno, oraz Małe i Wielkie Krzywce. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami, jak np.: Pętla Lipnickiego, ścieżka nad Kaczym Okiem, czy pomosty nad Jeziorem Wielkim Gacnem. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony. Przy każdej ze ścieżek znajdują się jednak stojaki rowerowe, do których można przypiąć swój jednoślad i dać się pieszo.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka. Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny.

Prognoza pogody na weekend w Koronowie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Wielkiego Kanału Brdy (Rytel - Legbąd) - Pieszy Zielony ver. 2017 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,6 km

Czas trwania marszu: 46 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podejść: 674 m

Suma zejść: 682 m Trasę nordic walking mieszkańcom Koronowa poleca JJ_Active

Szlak pieszy, którego trasa biegnie wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy. Główną atrakcją na szlaku jest akwedukt i wieża widokowa w Fojutowie oraz drewniane domostwa w Legbądzie. Szlak bez "haszczowania", można (praktycznie w całości) pokonać na rowerze górskim.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Czarny szlak Sępólno Krajeńskie-Lutówko Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,05 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podejść: 1 056 m

Suma zejść: 1 047 m Trasę do marszu z Koronowa poleca Slaw17 Szlak poprowadzi wzdłuż północnych brzegów jezior Sępoleńskiego i Lutowskiego. Na dłuższych odcinkach bardzo piaszczysty.

Czym jest nordic walking?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

