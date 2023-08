Nordic walking do 66 km od Koronowa. Urokliwe trasy na weekend 12 - 13 sierpnia

Szukasz nowych tras do nordic walking w okolicy Koronowa? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać w okolicy Koronowa na nordic walking. Na ten weekend znaleźliśmy szlaki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

Ścieżki nordic walking z Koronowa We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 66 km od Koronowa. Zobacz, czy szlak polecany przez innych nadaje się również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, upewnij się, jaka będzie pogoda w Koronowie. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacerem przez Łąki Józefowskie (Bory Tucholskie) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,13 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podejść: 70 m

Suma zejść: 103 m Trasę nordic walking mieszkańcom Koronowa poleca Tourbike Ścieżka dydaktyczna 'Łąki Józefowskie' biegnie przez atrakcyjne przyrodniczo tereny Parku Narodowego Bory Tucholskie. Trasa łatwa, do pokonania wystarcza ok 2,5 h, choć można na niej spędzić i 5 h.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zabytkowa trasa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,48 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 22 m

Suma zejść: 22 m Inlot poleca trasę uprawiającym nordic walking z Koronowa

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Zaborski, 2-dniowa wędrówka przez Zaborski Park Krajobrazowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,54 km

Czas trwania marszu: 29 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podejść: 1 487 m

Suma zejść: 1 524 m Trasę do marszu z Koronowa poleca GR3miasto

Pokonanie pieszego Szlaku Zaborskiego zajęło nam dwa dni. Za nami ponad czterdziestokilometrowa wędrówka przez najbardziej malownicze zakamarki Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Po drodze mnóstwo ciekawych przyrodniczo miejsc, m.in. kamienne kręgi i kurhany, szmaragdowe jeziora oraz przeurocza Dolina Kulawy. To z pewnością wspaniałe miejsce na aktywny wypoczynek dla całej rodziny! Charakterystyka szlaku i atrakcji krajoznawczych na naszej trasie: Wędrując pieszym Szlakiem Zaborskim, zapoznaliśmy się z wieloma ciekawostkami przyrodniczymi oraz historycznymi. Po drodze zobaczyliśmy Kamienne Kręgi, kurhany i groby skrzynkowe oraz najstarszy na Pomorzu Gdańskim drewniany kościół z połowy XVII w. w Leśnie. Atutem szlaku są wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Szlak w większości prowadzi przez tereny leśne, najbardziej odludne miejsca na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w tym rezerwaty przyrody "Dolina Kulawy" i "Nawionek". Związane są one z siedliskami nawęglanowymi w dolinie rzeki Kulawy, a także pochodzącym z XIX w. systemem nawodnień łąk nad Kulawą. Niezwykle atrakcyjny jest fragment szlaku od Laski do Drzewicza, który prowadzi tzw. doliną jezior rynnowych, z jeziorem lobeliowym Nawionek i jeziorami ramienicowymi: Zmarłe, Gardliczno Duże i Płęsno. Na naszej trasie występowały także wsie i osady, w których co jakiś czas udawało się uzupełnić zapasy.

Czym jest nordic walking? Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Kto może uprawiać nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

