Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Sicienko

adres: Samsieczno 34A, 86-014 Samsieczno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Trzemiętowo 2, 86-014 Trzemiętowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Bydgoska 6, 86-014 Sicienko numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Dworska 40, 86-014 Dąbrówka Nowa numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Strzelewo 30, 86-014 Strzelewo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Strażacka 9, 86-014 Kruszyn numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Wojnowo 1, 86-014 Wojnowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Gliszcz 18, 86-014 Gliszcz numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Spacerowa 10, 86-014 Zielonczyn numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Teresin 17, 86-014 Teresin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Nad Torem 2, 86-014 Pawłówek numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Dąbrowiecka 1, 86-014 Osówiec numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Aleja Kasztanowa 28, 86-014 Mochle numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Łukowiec 58, 86-017 Łukowiec numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Co zrobić, aby móc oddać głos za granicą?

Podczas wyborów będziesz przebywać za granicą? To nie jest problem, aby oddać swój głos. Można głosować w obwodzie utworzonym za granicą. Jest to dostępne dla obywateli, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Warto pamiętać, że zagłosować można wyłącznie osobiście. Ponadto konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można zrobić to ustnie, telefonicznie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wartym uwagi jest elektroniczny system rejestracji e-wybory, który polecany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zgłoszeniu do niego należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, w którym jesteśmy zapisani w rejestrze wyborców (dotyczy osób będących czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jest on wystarczającym dokumentem.