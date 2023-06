Gdzie zjesz dobre lody w Koronowie? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

Jak powstały lody?

Pierwsze informacje o deserach z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem delektowali się też wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem w formie współczesnego sorbetu.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

Po II wojnie światowej produkcja lodów znacznie się rozwinęła, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były zbyt wyszukane. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.