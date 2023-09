Gdzie można głosować w gm. Sicienku? Lista lokali wyborczych

adres: Wojnowo 1, 86-014 Wojnowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Samsieczno 34A, 86-014 Samsieczno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Trzemiętowo 2, 86-014 Trzemiętowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Bydgoska 6, 86-014 Sicienko numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Gliszcz 18, 86-014 Gliszcz numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Dworska 40, 86-014 Dąbrówka Nowa numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Strzelewo 30, 86-014 Strzelewo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Strażacka 9, 86-014 Kruszyn numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Aleja Kasztanowa 28, 86-014 Mochle numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Łukowiec 58, 86-017 Łukowiec numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Spacerowa 10, 86-014 Zielonczyn numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Teresin 17, 86-014 Teresin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Nad Torem 2, 86-014 Pawłówek numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

adres: Dąbrowiecka 1, 86-014 Osówiec numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 9

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

