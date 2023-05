Gdzie możesz zjeść dobre lody w Koronowie? Które miejsca są polecane w maju 2023?

W naszym kraju pisano o sorbetach już w wieku XVII. Pierwszy raz przepis na zmrożony deser umieszczono w książce kucharskiej w 1783 roku. W tamtych czasach były one obecne jedynie na dworze królewskim, a w późniejszym okresie na stołach szlacheckich.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Także w Europie delektowali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek unikatowy i niezbyt prosty w wykonaniu ze względu na konieczność sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

W czasach po II wojnie światowej produkcja lodów znacznie się rozwinęła, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na wafle i andruty. Oferowane wówczas smaki nie były urozmaicone. Najczęściej były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.

Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. W okresie letnim na każdym rogu możemy zobaczyć lodziarnie posiadające w ofercie lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Kaloryczność lodów

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione samodzielnie w domu. Możemy wykorzystać do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.